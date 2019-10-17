Долги с дачников можно будет взыскивать через мировой суд

С 17 октября в России упрощена процедура взыскания задолженности с дачников. Если ранее для этого садоводческим товариществам приходилось подавать иск в суд, то сейчас взыскать долги можно через мировой суд, который выдаст соответствующий приказ. Заявитель направляет его в банк, который списывает деньги со счета или карты должника. Нововведения закреплены в Гражданском процессуальном кодексе, передает РИА Новости.

Каждый десятый дачник в России – злостный должник, отмечает Федор Мезенцев, исполнительный директор Союза дачников Подмосковья. Многие садоводы должны товариществам более 50 000 рублей.

В основном россияне ездят на дачу для отдыха. По данным ВЦИОМ, таких дачников – 56 процентов. В основном развлекаться на дачу ездят москвичи и петербуржцы. Жители городов-милионников и более мелких населенных пунктов используют дачу для выращивания сельхозпродукции.