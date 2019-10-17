Новые протесты в Барселоне: 28 человек получили травмы

Новая волна протестов в Барселоне завершилась травмами как минимум для 28 человек. По крайней мере, столько митингующих обратились накануне за медицинской помощью.

Акция протеста прошла в центре города — у департамента внутренних дел при правительстве Каталонии. Между сторонниками независимости региона и полицейскими произошли столкновения. В ход пошли камни и петарды, дубинки и слезоточивый газ.

Участившиеся беспорядки, в ходе которых пострадали уже сотни человек, осудил нынешний глава каталонского правительства Ким Торра, сообщает телеканал "Россия 24".

Массовые демонстрации начались в 14 октября после того, как испанский верховный суд огласил приговоры каталонским политикам, причастным к организации референдума о независимости. Он состоялся два года назад. Официальный Мадрид назвал голосование незаконным, а результаты — недействительными.