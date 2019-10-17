Российские футболисты проиграли бразильцам в финале Всемирных пляжных игр

Сборная России по пляжному футболу заняла второе место на проходивших в Катаре Всемирных пляжных играх. В финале наша команда крупно проиграла бразильцам 3:9.

В решающем матче наша команда не смогла ничего противопоставить бразильцам. Южноамериканцы очень мощно начали встречу и к началу второго периода вели 5:0. Кроме того, при счете 2:6 был удален со скамейки тренер российской сборной Михаил Лихачев, выразивший недовольство работой судей.

Сборная Бразилии завоевала золотые медали. Сборная Росси возвращается домой с серебряными наградами. Третье место заняла команда Ирана, выигравшая в серии пенальти у команды Италии 3:1. Основное время завершилось вничью 5:5.