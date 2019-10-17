Российские баскетболисты стали чемпионами Всемирных пляжных игр

Мужская сборная России по баскетболу (3х3) стала победителем завершившихся в столице Катара Дохе Всемирных пляжных игр. В финале наша команда победила бразильцев.

Российская сборная, за которую выступали Иван Храмов, Даниил Абрамовский, Василий Бердников и Дмитрий Чебуркин, переиграла сборную Бразилии 21:19. Третье место у команды Монголии, обыгравшей сборную Украины 20:16.

На Всемирных пляжных играх сборная России стала шестой в общекомандном зачете, завоевав 7 медалей. На первом месте сборная Испании (7-1-2), второй результат у команды Бразилии (5-4-3), третьей стала сборная Италии (4-1-1).

Чемпионами стали Владимир Рянзин (прыжки с трамплина на лыжах в воду) и мужская сборная по баскетболу. Серебряных наград удостоены мужская команда по пляжному футболу и пловец Денис Адеев (плавание на открытой воде на 5 км). Бронзовые медали завоевали Никита Бурмакин и Сергей Купцов (пляжный теннис, пары), Дарья Чуракова и Ирина Глимакова (пляжный теннис, пары) и Елена Калинина (парусный спорт, кайтфойл).

