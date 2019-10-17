Министром военно-воздушных сил США стала 68-летняя бизнесвумен

Американский конгресс утвердил на пост министра военно-воздушных сил США Барбару Барретт. Ее кандидатуру предложил президент Трамп, передает телеканал "Россия 24".

Баррет заменит свою предшественницу — Хезер Уилсон — которая весной подала в отставку по собственному желанию, несмотря на то, что в Белом доме подумывали предложить ей пост главы Минобороны.

Барбаре Барретт 68 лет, ранее она работала в банковской сфере, бизнесе, а также занимала должность посла США в Финляндии.