Россия отправила в Донбасс очередную колонну с гуманитарной помощью

МЧС РФ отправило в Донбасс очередную колонну с гуманитарной помощью. Автомобили выехали рано утром из Донского спасательного центра.

Караван пройдет таможенные процедуры на пунктах пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган", после чего продолжит движение в сторону Донецка и Луганска, сообщает телеканал "Россия 24".