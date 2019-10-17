На фестивале Хворостовского в Красноярске выступят лучшие мировые исполнители

В Красноярске проводят фестиваль, посвященный творчеству Дмитрия Хворостовского. На родине оперного певца в память о нем поставят спектакль в том самом театре, где началась его карьера. За 10 дней на сцене краевой филармонии выступят лучшие исполнители из России и зарубежья.

Пространство над сценой превращают в купол звездного неба. Для премьеры спектакля о Дмитрии Хворостовском более подходящего места, пожалуй, не найти. В этом красноярском театре началась блистательная карьера оперного певца.

"Первая сцена – это сцена астронома, который находит неизвестную звезду. Эту звезду потом назовут Дмитрий Хворостовский", — сказал режиссер-постановщик спектакля Сергей Бобров.

Имя Хворостовского собирает в эти дни в Красноярске оперных исполнителей из ведущих театров мира. Гастрольный график у некоторых из них настолько плотный, что они приезжают в Сибирь всего на сутки – ради выступления.



Закулисье фестиваля. Отсюда артисты выходят на сцену, она находится здесь, и сейчас все готово для первого концерта. За 11 дней на сцену выйдут артисты из Великобритании, Австрии, Германии, Швейцарии, ведущих российских театров.

"Главной звездой станет сам Дмитрий Хворостовский и его музыка, которой он посвятил свою жизнь", — отметил художественный руководитель фестиваля Антон Левахин.

Специальный гость — ведущий солист театра "Ковен-Гарден" Сергей Лейферкус исполнит два шедевра Рахманинова – "Алеко" и "Скупого рыцаря".

Фестиваль Дмитрия Хворостовского проводят впервые, но интерес зрителей к нему огромный. В планах организаторов сделать его ежегодным.