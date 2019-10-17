Макгрегор намекнул на имя своего следующего соперника в UFC

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе Конор Макгрегор определился с соперником по следующему бою в бойцовской организации. Судя по всему, ирландский боец будет драться против экс-чемпиона UFC в легком весе Фрэнки Эдгара.

Об этом стало известно из переписки бойцов в официальном Twitter-аккаунте UFC, который поздравил с днем рождения американца. Под этим твитом Макгрегор написал: "С днем рождения, Фрэнки. И увидимся в декабре".

Эдгар не обошел вниманием сообщение Макгрегора и ответил: "Спасибо, приятель. Я уже согласился, и теперь, чтобы это произошло, дело за тобой и Дэйной Уайтом".

Макгрегор не проводил поединки в UFC с октября 2018 года. Его предыдущим соперником был россиянин Хабиб Нурмагомедов. Тогда победа осталась за действующим чемпионом легкого веса UFC.

Эдгар же свой последний на данный момент бой проводил в июле 2019 года, когда проиграл Максу Холлоуэю.