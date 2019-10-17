Принц Наполеон готовится к свадьбе

В Париже готовятся к свадьбе принца Жана-Кристофа Наполеона Бонапарта. 32-летний потомок по прямой линии младшего брата Жерома Наполеона 19 октября женится на графине Олимпии, дочери эрц-герцогини Беатрис Австрийской-Эсте и ее супруга графа Рипранда Арко-Циннеберга.

Торжественная церемония бракосочетания пройдет в соборе Святого Людовика на территории исторического дома Инвалидов, где покоится основатель династии Бонапартов — император Наполеон I, передает ТАСС. На свадьбу приглашено около 600 знатных гостей из Франции, Австрии, Германии, Италии, Бельгии, Люксембурга. Завершится праздник балом для молодых.

Принца Жана-Кристофа указал в качестве претендента на императорский престол Франции в своем завещании его дед Луи Наполеон Бонапарт (1914-1997). Сам Жан-Кристоф работает в международном инвестиционном фонде в Лондоне и консультирует французские предприятия.

"Мне всегда хотелось быть человеком своего времени, жить самостоятельной жизнью и доказывать таланты делом", — пояснил принц.