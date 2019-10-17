Муж Лолиты Милявской подал на развод

Московский суд принял заявление от Дмитрия Иванова о расторжении брака с Лолитой Милявской, передает РИА Новости.

Иск принят к рассмотрению 7 октября. Этот развод станет для Лолиты пятым по счету.

Лолита сообщила, что расстается с мужем после девяти лет брака еще в начале июля, объяснив это решение тем, что они мало работали над отношениями и вовремя не обратились к психологу.