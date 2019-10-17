В Кореновске опечатали цех сахарного завода после гибели рабочих

Отдел судебных приставов по Выселковскому и Кореновску району УФССП РФ по Краснодарскому краю опечатал вакуумно-конденсационный участок сахарного завода, где погибли рабочие. Об этом сообщает ГТРК "Кубань".

Напомним, трагедия произошла 6 октября. Двое сотрудников предприятия отравились неизвестным веществом. В ходе внеплановой проверки специалисты выявили многократное превышение допустимого уровня опасных для здоровья веществ в воздухе.



Нештатная ситуация была накануне рассмотрена в рамках заседания Кореновского районного суда. В итоге АО "Кореновсксахар" признали виновным в нарушении законодательства, так как деятельность компании угрожала санитарно-эпидемиологическому благополучию населения. Было принято решение о возбуждении административного дела. Также вынесено решение о закрытии опасного объекта на 90 суток, подлежащее немедленному исполнению.

Приставы в этот же день выехали на территорию завода и опечатали двери, ведущие в цех, где расположены вентили газопровода с токсичным веществом. Исполнение решения суда взято под особый контроль, сообщили в пресс-службе ведомства.