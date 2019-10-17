Одноклассники избили школьницу за то, что она напомнила учителю о "домашке"

В сахалинском городе Поронайск ученики четвертого класса средней школы № 2 избили одноклассницу за то, что она напомнила педагогу о забытом домашнем задании, девочка госпитализирована, передает "Интерфакс".

Прокуратурой Сахалинской области организована проверка по факту избиения девочки.

Сотрудники полиции выясняют причины произошедшего, опрошены педагоги и одноклассники девочки. Школьная администрация ситуацию не комментирует.

По словам родителей девочки, в конце урока их дочь напомнила учителю, что та не дала им домашнее задание. После уроков, когда девочка выходила из школы, на нее напали одноклассники и начали избивать. Дома девочке стало плохо.