Овечкин поднялся на 42 место НХЛ по набранным очкам

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вышел на 42-ю строчку Национальной хоккейной лиги по количеству набранных очков в регулярных чемпионатах. Это произошло после матча "столичных" против "Торонто Мэйпл Лифз".

В этом поединке Овечкин набрал одно очко благодаря голевой передаче. "Вашингтон" победил со счетом 4:3, а для Ови этот балл стал 1219-м в его заокеанской карьере, сообщает РИА Новости. Из них на счету россиянина 663 гола и еще 556 результативных пасов.

Теперь по набранным очкам Овечкин догнал Жана Беливо, в активе которого также 1219 очков (507+712). Примечательно, что канадский хоккеист, являющийся членом Зала хоккейной славы в Торонто, провел на 33 матча больше россиянина.

Теперь ближайшим ориентир для 34-летнего капитана "Кэпиталз" – Сидни Кросби из "Питтсбург Пингвинз", на счету которого 1228 очков (450+778).