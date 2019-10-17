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17 октября 201910:22

Овечкин поднялся на 42 место НХЛ по набранным очкам

EPA

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вышел на 42-ю строчку Национальной хоккейной лиги по количеству набранных очков в регулярных чемпионатах. Это произошло после матча "столичных" против "Торонто Мэйпл Лифз".

В этом поединке Овечкин набрал одно очко благодаря голевой передаче. "Вашингтон" победил со счетом 4:3, а для Ови этот балл стал 1219-м в его заокеанской карьере, сообщает РИА Новости. Из них на счету россиянина 663 гола и еще 556 результативных пасов.

Теперь по набранным очкам Овечкин догнал Жана Беливо, в активе которого также 1219 очков (507+712). Примечательно, что канадский хоккеист, являющийся членом Зала хоккейной славы в Торонто, провел на 33 матча больше россиянина.

Теперь ближайшим ориентир для 34-летнего капитана "Кэпиталз" – Сидни Кросби из "Питтсбург Пингвинз", на счету которого 1228 очков (450+778).

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