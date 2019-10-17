Тарифы ЖКХ могут вырасти из-за "углеродного налога"

В Совете Федерации и Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) раскритиковали законопроект об углеродном налоге, разработанный Министерством экономического развития.

В документе предлагается установить общий максимально допустимый объем прямых выбросов парниковых газов для предприятий, а в случае превышения установленной квоты обязать организации выплачивать "углеродный сбор", сообщает газета "Известия". Инициатива должна стимулировать промышленников снижать выбросы углекислого газа.

Однако, по мнению члена комитета РСПП по экологии и природопользованию Максима Довгялло, введение "углеродного сбора" приведет к росту тарифов ЖКХ для населения, а также к повышению цен на металлургическую продукцию, транспортные услуги и, в конечном счете, к росту инфляции.

В Совета Федерации также усомнились в эффективности предложенных мер. Сенаторы предполагают, что законопроект может негативно сказаться на динамике роста российской экономики и создаст дополнительную фискальную нагрузку на бизнес. Рекомендации по доработке документа были отправлены зампреду правительства, руководителю аппарата кабмина Константину Чуйченко, отмечает издание. Ожидается, что совещание в правительстве, посвященное этому вопросу, состоится 18 октября.