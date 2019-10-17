Тедеско: "Спартак" имеет большие традиции и свою ДНК

Новый главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско поделился причинами подписания контракта с красно-белыми. Немецкий специалист признался, что его подкупил статус большой команды.

"У "Спартака" имеется своя ДНК, как у многих больших клубов. Если тебя приглашает такая команда, то ты будешь как следует думать, — сказал Тедеско, слова которого приводит Чемпионат.Com. – Это клуб с большими традициями и большим количеством болельщиков. Для меня было очевидным, что мне стоит поехать в Москву и поговорить с мистером Федуном и Цорном".

Напомним, что Тедеско занял пост наставника "Спартака" после отставки Олега Кононова. Немец дебютирует в качестве главного тренера красно-белых в домашнем матче 13 тура чемпионата России против "Рубина". Встреча состоится 19 октября.

После 12 туров "Спартак" занимает 12 место российской премьер-лиги, набрав 14 очков.