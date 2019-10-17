Игра с молоточком: Зеленский в сейме Латвии позабавил депутатов

В соцсетях насмешки и удивленные комментарии вызвало новое видео с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время рабочего визита в Латвию он побывал в зале заседаний сейма, сел на место председателя и стал играть с молотком.

На кадрах видно, как украинский лидер спрашивает у одного из депутатов, какой стороной молотка следует бить, а затем пробует ударить сам, поясняет телеканал "Россия 24".

На видеозапись обратил внимание телеведущий Владимир Соловьев: выложил его в Instagram с подписью "Зеленский в парламенте Латвии играл с молоточком". В комментариях пользователи тоже стали шутить: "Погремушки в ход пошли", "Чем бы президент Украины ни тешился", "Да он из роли комика так и не вышел".

Позабавил и офис президента Украины. Отчет о поездке шестого украинского президента в Латвию здесь назвали "Официальный визит Владимира Зеленского в Республику Литва — лучшие кадры". Ошибку исправили, но она не прошла незамеченной.

Как ранее не прошло мимо ушей и то, что во время визита Зеленского в Канаду, он нечаянно перенес столицу этой страны из Оттавы в Торонто. Впрочем, гораздо хуже, когда президент Украины путает войну в Донбассе с тишиной. Впрочем, все это идет только в пользу Зеленскому: когда он перестанет быть президентом, он снова собирается вернуться в юмористическое шоу "Квартал 95".