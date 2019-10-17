Крымчанин колбасой "отбился" от агрессивного кабана

Дикий кабан устроил форменный переполох в крымском Гурзуфе: животное нападало на отдыхающих, атаковало прибывших сотрудников МЧС и устроило небольшой заплыв в море, где его и поймали.

На сделанных очевидцами кадрах видно, как парнокопытное набрасывается на прохожих. В итоге одному из местных жителей пришлось расстаться с колбасой, чтобы "откупиться" от агрессивного зверя.

Утихомирить кабана удалось только спасателям — к моменту их прибытия он прогуливался по пляжу и периодически заходил в воду. Судя по разговорам сотрудников МЧС, животному ввели успокоительное, после чего его поймали у пирса, хотя и не без труда.

Буяна отвезли в Ялтинский горно-лесной заповедник, где и отпустили.