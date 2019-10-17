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17 октября 201912:47

Безымянная гора в Сочи получит имя разведчика Владимира Барковского

ГТРК "Вести Сочи"

На российские картах появится географический объект с новым названием. Безымянная гора в Сочи получит имя советского разведчика Владимира Барковского. Решение о присвоению такого названия приняли депутаты Горсобрания, передают "Вести Сочи".

Высота пика Владимира Банковского составляет более 2 тысяч 800 метров. Вершина является частью системы горного хребта Аишхо, расположенного в 10 километрах к северо-западу от Красной Поляны.

Напомним, Барковский был сотрудником КГБ в Нью-Йорке и НКВД в Лондоне. Прошел спецподготовку в разведывательной школе, после чего в 1940 году его направили в Великобританию на работу в качестве атташе при посольстве. Работал на руководящих должностях по линии научно-технической разведки. В 1996 году указом президента Банковскому присвоили звание Героя Российской Федерации.

Текст: ГТРК "Вести Сочи"

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