Пароль "пароль": профили МИД Норвегии утекли в сеть

650 паролей от интернет-аккаунтов сотрудников МИД Норвегии попали в открытый доступ. Среди них и страницы 15 норвежских послов, сообщает телеканал "Россия 24".

При этом, как пишут местные СМИ, украденные пароли были до абсурда простыми, например, "Норвегия123", "сырные палочки" и даже просто слово "пароль".

В министерстве уже подтвердили факт кражи. В ведомстве теперь опасаются попыток давления на дипломатов, если такие простые шифры попадут в чужие руки.