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17 октября 201912:45

Путин будет следить за маневрами ВМС из центра управления обороной

Татьяна Макеева/ТАСС

Владимир Путин проследит за учениями Северного флота из Национального центра управления обороной, сообщает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

16 октября в России стартовали масштабные стратегические командно-штабные учения "Гром-2019". В них участвует, в том числе, и Северный флот. В рамках маневров военные проведут 16 пусков баллистических и крылатых ракет, сообщает агентство "Интерфакс". Это будут межконтинентальный ракеты морского базирования Р-29Р и "Синева" с подлодок проектов "Кальмар" и "Дельфин", а также мобильные МБР "Ярс".

Министерство обороны РФ уточняет, что в учениях "Гром-2019" используют 213 пусковых установок Ракетных войск стратегического назначения, 15 боевых кораблей и 5 стратегических подлодок.

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