Кокорин вернулся к тренировкам с основным составом "Зенита"

Нападающий санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин проводит тренировочное занятие вместе с основным составом клуба. "Сине-бело-голубые" проводят открытую тренировку на своей тренировочной базе в Удельном парке. Об этом сообщает Спорт24.Ru.

Кокорин тренируется с основой. pic.twitter.com/rIumaIGgiF — Vladimir Kolos (@kolos_vladimir) October 17, 2019

Накануне Кокорин был освобожден из колонии по УДО, после чего подписал с "Зенитом" контракт до конца нынешнего сезона. Клуб предпринял попытку дозаявить игрока уже после завершения дозаявочного периода, однако получил отказ.

Он сможет быть включенным в заявку "Зенита" не раньше 22 января 2020 года.