"Просим прощения": убийц молодой екатеринбурженки отправили в изолятор

Суд в Екатеринбурге арестовал трех обвиняемых в убийстве 27-летней Ксении Каторгиной. В следственном изоляторе Михаил Федорович, Екатерина Меньшикова и Марат Ахметвалиев пробудут по меньшей мере до 11 декабря.

Девушка пропала вечером 10 октября, когда в одиночестве поехала продавать свой Audi Q5 незнакомой женщине. По данным следователей, мошенники заранее спланировали убийство ради получения дорогостоящего автомобиля, который они перепродали за полмиллиона рублей.

Картину произошедшего оперативники представляют себе следующим образом: Ксению на улице встретила Екатерина Меньшикова и предложила доехать до знакомых специалистов, дабы убедиться, что машина в порядке. Последними выступили Михаил Федорович и Марат Ахметвалиев. Именно они, по данным источника E1.ru, пытались задушить девушку, но не смогли, а потому взялись за нож. Одно из нанесенных ранений оказалось смертельным, тело Ксении через несколько минут сбросили в колодец рядом с Северным кладбищем.

Тело обнаружили только утром 15 октября, все эти дни волонтеры прочесывали лес в поисках пропавшей девушки. Подозреваемых в убийстве задержали в Челябинске и Копейске.

Федорович на судебном заседании расплакался и попросил о прощении.

"Конечно переживаю! Просим прощения", — заявил он.

Его супруга и подельник, частично признавшие вину, не проронили ни слова.

У Ксении осталась девятилетняя дочь.