"Театриум" приготовил зрителям оригинальную премьеру по произведению Булгакова

23 октября на малой сцене "Театриума" состоится премьера драмы "Морфий", поставленной по рассказу из цикла "Записки юного врача" Михаила Булгакова. Оригинальное прочтение известного произведения представит режиссер Андрей Ермохин.

Молодой и талантливый доктор Поляков, пережив личную драму, бежит в земскую больницу в надежде обрести там душевный покой и обновление чувств. Однако принимаемое от боли лекарство все больше отдаляет его от реальности и заменяет все, к чему тянется больная душа доктора Полякова.

Это уже третья постановка Андрея Ермохина на сцене "Театриума Терезы Дуровой". Его спектакли ("Реалити-шоу. Электричка" и "Вий") отличает оригинальное режиссерское видение и создание выразительного пространства, наполненного нестандартными решениями.

В этот раз совместная работа с художником-сценографом Алексеем Паненковым вывела постановку на совершенно новый уровень, создав пространство на стыке символизма и реализма, простоты решений и насыщенности образами и смыслами.

Главные роли в спектакле исполнили Илья Рогов, Мария Павлова, Владимир Антипов, Анастасия Будрина.