Ради дочерей Губанов отказался от карьеры в Голливуде, но брак все же рухнул

Сергей Губанов, у которого были все шансы стать звездой Голливуда, ради дочек вернулся из США и второй раз сочетался браком с их матерью. Лариса смогла простить ему отъезд и роман с помощницей голливудского режиссера.

У них родилась еще одна дочка, но вскоре пара вновь рассталась. И это – несмотря на то, что Лариса стала первой и сильной любовью Сергея.

Когда он встретил ее, Губанову было чуть больше 14 лет – тогда он приехал к бабушке в Пермь, у которой Лариса снимала комнату.

Поначалу молодые люди только переписывались, а потом Сергей ради любви переехал в Пермь, оставил техникум, в котором учился на электрика, и пошел работать.

Когда Губанову было 18, Лариса забеременела, и пара поженилась. Сергею приходилось браться на любую работу – он был грузчиком на пивном заводе, потом экспедитором, а позже стал компаньоном начальника.

Когда впервые он оказался в Москве, то понял, что хочет здесь жить. Тогда же пришло осознание, что жизнь надо менять кардинально. В тот же период Лариса родила вторую дочку, пара купила квартиру в столице, а Губанов поступил на актерский факультет.

Однако когда к нему стал приходить успех, разладились отношения с женой, а отъезд в США — на съемки фильма к ученику Тарантино – усугубил его. Но даже несмотря на то, что в Америке актер страстно влюбился, он принял решение вернуться в Россию.

Какая фраза Ларисы сыграла в этом решении ключевую роль? Почему после второй попытки быть вместе и рождения третьей дочери они все-таки развелись? И действительно ли у Губанова роман с актрисой Анастасией Веденской, вместе с которой он сыграл в сериале "Рая знает все!"?

В гостях у Бориса Корчевникова в программе "Судьба человека" актер Сергей Губанов.