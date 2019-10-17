Разработчики "Федора" представили боевого робота

Научно-производственное объединение "Андроидная техника" представило проект нового боевого робота "Маркер". Презентация проходила на испытательном полигоне в Магнитогорске. Дрон показал, что может сам проложить маршрут и проехать по нему как в условиях города, так и по пересеченной местности, сообщает агентство РИА Новости.

Как уточняют создатели, на "Маркер" можно установить либо стрелковое вооружение, либо специальное устройство для запуска небольших разведывательных беспилотников, которые могут работать по одному или целой группой.



Самая известная разработка НПО "Андроидная техника" – антропоморфный робот FEDOR. В 2019 году он побывал на Международной космической станции, где российские космонавты Алексей Овчинин и Александр Скворцов провели с ним несколько экспериментов.