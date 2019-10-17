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17 октября 201914:47

В Санта-Барбаре сын 81-летнего Тарзана зарезал мать и был убит полицией

Daily Mail

Большая трагедия произошла в Санта-Барбаре. 30-летний сын 81-летнего Рона Эли, которого прославила роль в снятом в 1960-х годах сериале "Тарзан", зарезал свою мать — 62-летнюю бывшую "мисс Флорида" Валери Лундин, а вину пытался свалить на отца-инвалида.

Как пишет пишет Daily Mail, 30-летний Кэмерон — один из трех сыновей знаменитой пары, которая прожила вместе 35 лет, — позвонил в полицию, задыхаясь и плача, и сообщил, что его отец напал на мать.

Однако когда полиция прибыла в дом звездной пары, то "вооруженным и очень опасным" обнаружила самого Кэмерона. Чтобы задержать его, стражи порядка открыли огонь и убили сына знаменитого актера.

Сообщается, что сам Рон Эли во время развернувшейся в его доме трагедии не пострадал. Что же касается его сына-убийцы, то известно, что он закончил Гарвард и играл там за местную футбольную команду.

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