КХЛ. "Локомотив" победил "Адмирал", отыгравшись с 0:2

На Дальнем Востоке состоялся второй матч соревновательного дня Континентальной хоккейной лиги, в котором "Адмирал" на "Фетисов-Арена" во Владивостоке встречался с ярославским "Локомотивом". Матч завершился победой "железнодорожников" со счетом 4:3.

Хозяева повели в счете после голов Кирилла Воронина и Владимира Бутузова. Однако ярославцы достаточно быстро вернулись в игру: уже спустя две минуты после второго гола "Адмирала" на табло светились 2:2. Этому поспособствовали Стефан Да Коста и Даниил Апальков, забившие по голу.

Позже шведский защитник дальневосточников Адам Альмквист вновь вывел свою команду вперед, но меньше, чем за 10 минут до финальной сирены Григорий Денисенко восстановил статус-кво. Победитель был определен в серии буллитов. Решающий бросок – на счету того же Да Косты.

"Локомотив" набрал 16 очков в таблице Западной конференции и поднялся на девятое место. "Адмирал" с 23 баллами располагается на четвертой строчке Востока. Поражение от "железнодорожников" стало для дальневосточников первым в пяти предыдущих матчах.