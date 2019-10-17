Кудерметова выбила с Кубка Кремля четвертую ракетку мира и вышла в 1/4 финала

Российская теннисистка Вероника Кудерметова преодолела второй круг Кубка Кремля, который в эти дни проходит в Москве. 22-летняя россиянка выбила из розыгрыша турнира четвертую ракетку мира украинку Элину Свитолину.

Кудерметова, являющаяся 42-м номером мирового рейтинга, взяла первый сет со счетом 6:2. Но во второй партии развить свой успех не удалось, и она крупно проиграла – 1:6. Заключительный сет выдался наиболее упорным для теннисисток. Он завершился со счетом 7:5 в пользу представительницы России. Матч продолжался 2 часа 1 минуту.

Теперь путевку в полуфинал Кудерметова разыграет с одной из соотечественниц – либо с Анастасией Павлюченковой, либо с Варварой Грачевой, которые сыграют между собой в среду вечером.