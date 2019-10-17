Шведская академия защитила нобелевского лауреата по литературе

Шведская академия встала на сторону защиты австрийского писателя Петера Хандке, на которого обрушилась критика в связи с недавним присуждением ему Нобелевской премии по литературе 2019 года.

Член академии Эрик Рунессон и ее постоянный секретарь Матс Мальм отметили, что считают несостоятельными и необоснованными комментарии в адрес лауреата. Ответ критикам опубликован в Dagens Nyheter. Представители академии утверждают, что в работах австрийского писателя нельзя найти восхваление кровопролития на Балканах, в котором обвиняют драматурга.

Петер Хандке часто становится жертвой критики за поддержку сербской стороны в вооруженном конфликте в Югославии в сочинении "Зимняя поездка по Дунаю, Саве, Мораве и Дрине, или Справедливость для Сербии". Мальм и Рунессон отмечают, что в своем произведении писатель не ставит под сомнение резню в Сребренице. При этом на следующий день после объявления лауреатов люди, пережившие трагедию, потребовали отобрать у Хандке премию.

Эксперты в ответе критикам отмечают, что писателя обвиняют в том, что он якобы искусственно принижает масштабы резни, указывая на другие кровавые бойни сербских войн. При этом представители академии приводят довод: "Сложно усмотреть в напоминании о других трагедиях попытку умалить горе от массовых убийств в Сребренице".

От работы с австрийским писателем отказывались театры. Происходило это после того, как писатель посетил в гаагской тюрьме первого президента Сербии Слободана Милошевича. После этого Петер Хандке выпустил эссе о процессе над ним, а в итоге выступил с речью на похоронах опального югославского лидера. В академии уверяют, что в речи на похоронах Милошевича не найти подтверждения тому, что писатель оправдывал кровопролитие, "молился монстру" или отрицал преступления. Мальм и Рунессон утверждают, что выбор Хандке участвовать в похоронах можно критиковать как сомнительный для личности в его положении, но это не является достаточным основанием для всего, в чем обвиняют лауреата.

Представители академии отметили, что вынося решение присудить австрийскому писателю высокую награду, они не нашли в его произведениях ни нападений на гражданское общество, ни сомнений в равенстве всех людей.

Ранее сообщалось, что лауреатами Нобелевской премии по литературе стали Петер Хандке и писательница из Польши Ольга Токарчук. Австрийский автор удостоен награды "за влиятельную работу, которая с помощью лингвистической изобретательности исследовала периферию и специфику человеческого опыта".