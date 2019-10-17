"Милан" понес рекордные убытки за всю историю клуба

Итальянский футбольный клуб "Милан" объявил о финансовых потерях в минувшем сезоне. Стало известно, что сумма убытков "россонери" стала личным антирекордом для клуба – они составили 155,9 миллиона евро.

В клубе не рассчитывали тратить такую сумму, подразумевая, что в сезоне 2018/19 траты составят порядка 90 миллионов евро. Однако, как сообщает еженедельник "Футбол" со ссылкой на Repubblica, в итоге потери перекрыли прежний антирекорд, который равнялся 135,6 миллиона евро.

С финансовой точки зрения "Милан" прошлый сезон провалил. Помимо убытков сократились и доходы. В сравнении с сезоном 2017/18 казна красно-черных пополнилась на 16,5 миллионов евро меньше. А расходы на персонал увеличились на 35,3 миллиона.

Напомним, что в конце июня "Милан" решением Спортивного арбитражного суда был отстранен от участия в Лиге Европы. Это решение было связано с тем, что миланцы нарушили финансовый Fair Play.