Екатерина. Самозванцы

Новости Общество

Все видео этой рубрики
17 октября 201917:06

Путин: творческие вузы не стоит включать в общий рейтинг

Президент России Владимир Путин поддержал идею создания отдельного международного рейтинга для творческих вузов. Тема была поднята на встрече с выпускниками Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК). Прямую трансляцию мероприятия вел телеканал "Россия 24".

"Конечно, у творческих вузов есть своя специфика, причем она очевидная совершенно. Это непростая будет история, но нужно будет выступить инициаторами этого процесса", — отреагировал глава государства на соответствующее предложение ректора ВГИКа Владимира Малышева.

Также Владимир Путин согласился с тем, чтобы учебное заведение получило право разрабатывать свои собственные стандарты образования. При этом президент отметил, что общие стандарты высшего образования в целом тоже должны быть.

Перед встречей с выпускниками вуза Владимир Путин осмотрел несколько учебных помещений института. В частности, на факультете анимации и мультимедиа главе государства показали мастерскую по изготовлению кукол и технологию создания ожившей живописи в павильоне объемно-кукольной анимации, а на операторском факультете президент ознакомился с процессом съемки студенческих работ.

Также молодые люди исполнили для главы государства композицию Давида Самойлова "Когда мы были на войне", стилизованную под казачью песню. Браво! Супер", — похвалил Путин студентов, передает ТАСС.

Сейчас

17:05

Подмосковные госслужащие будут работать из дома

17:00

Башар Асад: "Источник мира" – преступная турецкая агрессия

16:32

Путин: творческие вузы не стоит включать в общий рейтинг

16:21

Четырех фигурантов дела о пожаре в "Зимней вишне" отпустили из СИЗО

15:28

РПЦ придумала "кары" для греков за связь с украинскими раскольниками

15:24

США предоставили России информацию о готовящихся терактах

15:20

Умер конгрессмен, занимавшийся импичментом Трампа

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Путин: творческие вузы не стоит включать в общий рейтинг

Путин: творческие вузы не стоит включать в общий рейтинг

40 минут назад
Башар Асад: "Источник мира" – преступная турецкая агрессия

Башар Асад: "Источник мира" – преступная турецкая агрессия

32 минуты назад
Зеркальный ответ: РПЦ придумала "кары" для греков за связь с украинскими раскольниками

Зеркальный ответ: РПЦ придумала "кары" для греков за связь с украинскими раскольниками

1 час назад

Трансляции

18:50

Программа "60 минут"
20:00

Программа "Вести в 20:00"
23:10

Вечер с Владимиром Соловьевым

Завтра, 18 октября

12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
Все трансляции
Четырех фигурантов дела о пожаре в "Зимней вишне" отпустили из СИЗО

Четырех фигурантов дела о пожаре в "Зимней вишне" отпустили из СИЗО

1 час назад
Европарламент не будет голосовать по Brexit, пока его не одобрит Вестминстер

Европарламент не будет голосовать по Brexit, пока его не одобрит Вестминстер

2 часа назад
"Били для дрессировки, жил в туалете": солагерник рассказал об убийце саратовской девочки

"Били для дрессировки, жил в туалете": солагерник рассказал об убийце саратовской девочки

32 минуты назад
Топ-10 самых богатых комиков

Топ-10 самых богатых комиков

4 часа назад
У Жигунова за долги отобрали квартиру и ищут, что еще отобрать

У Жигунова за долги отобрали квартиру и ищут, что еще отобрать

1 час назад
Шведская академия защитила нобелевского лауреата по литературе

Шведская академия защитила нобелевского лауреата по литературе

1 час назад
ФСБ: США предоставили России информацию о готовящихся терактах

ФСБ: США предоставили России информацию о готовящихся терактах

1 час назад
"Добро пожаловать в семью": мать Тимати присутствовала на родах внука

"Добро пожаловать в семью": мать Тимати присутствовала на родах внука

4 часа назад
Ради дочерей Губанов отказался от карьеры в Голливуде, но брак все же рухнул

Ради дочерей Губанов отказался от карьеры в Голливуде, но брак все же рухнул

3 часа назад
Муж Лолиты Милявской подал на развод

Муж Лолиты Милявской подал на развод

7 часов назад
Бойтесь своих страхов: главная драма премьеры "Екатерина. Самозванцы"

Бойтесь своих страхов: главная драма премьеры "Екатерина. Самозванцы"

6 минут назад
"Театриум" приготовил зрителям оригинальную премьеру по произведению Булгакова

"Театриум" приготовил зрителям оригинальную премьеру по произведению Булгакова

3 часа назад
Романтическая сказка "Лёд 2": тизер-трейлер и тизер-постер

Романтическая сказка "Лёд 2": тизер-трейлер и тизер-постер

16.10.2019 15:55
Нужна помощь: Ульяну Хохлачеву спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Ульяну Хохлачеву спасет дорогое лекарство

14.10.2019 08:10
Модель с 14-м размером груди заявила, что Филипп Барон развел ее на деньги

Модель с 14-м размером груди заявила, что Филипп Барон развел ее на деньги

12 минут назад
Разгневанные пассажиры расправились с экоактивистами в лондонском метро

Разгневанные пассажиры расправились с экоактивистами в лондонском метро

20 минут назад
Подмосковные госслужащие будут работать из дома

Подмосковные госслужащие будут работать из дома

27 минут назад
Дом американской семьи затопило кровью животных

Дом американской семьи затопило кровью животных

1 час назад
Полицейский вытащил водителя из машины за секунду до столкновения с поездом

Полицейский вытащил водителя из машины за секунду до столкновения с поездом

1 час назад
Одна луковица из сотни: в Амстердаме раскрыли массовый обман туристов

Одна луковица из сотни: в Амстердаме раскрыли массовый обман туристов

1 час назад
Целебная гречка за 400 тысяч рублей: задержан аферист, наживавшийся на пенсионерах

Целебная гречка за 400 тысяч рублей: задержан аферист, наживавшийся на пенсионерах

1 час назад
Опубликованы первые изображения Skoda Octavia нового поколения

Опубликованы первые изображения Skoda Octavia нового поколения

1 час назад
Российский боевой робот на гусеничном ходу представлен официально

Российский боевой робот на гусеничном ходу представлен официально

1 час назад
Умер конгрессмен, занимавшийся импичментом Трампа

Умер конгрессмен, занимавшийся импичментом Трампа

2 часа назад
"Скрывались на чужих дачах": сбежавших "Ромео и Джульетту" нашли в Брянской области

"Скрывались на чужих дачах": сбежавших "Ромео и Джульетту" нашли в Брянской области

2 часа назад
Что-то напоминает: астрономы рассказали, как выглядит межзвёздная комета

Что-то напоминает: астрономы рассказали, как выглядит межзвёздная комета

2 часа назад
Путин провел учения "Гром-2019" из центра управления обороной

Путин провел учения "Гром-2019" из центра управления обороной

2 часа назад
В Санта-Барбаре сын 81-летнего Тарзана зарезал мать и был убит полицией

В Санта-Барбаре сын 81-летнего Тарзана зарезал мать и был убит полицией

3 часа назад
Разработчики "Федора" представили боевого робота

Разработчики "Федора" представили боевого робота

3 часа назад
Пришел и ушел. Нурмагомедов проигнорировал пресс-конференцию в Москве

Пришел и ушел. Нурмагомедов проигнорировал пресс-конференцию в Москве

3 часа назад
Тепло, холодно, тепло: сколько продлится температурная аномалия в Москве

Тепло, холодно, тепло: сколько продлится температурная аномалия в Москве

3 часа назад
Кокорин вернулся к тренировкам с основным составом "Зенита"

Кокорин вернулся к тренировкам с основным составом "Зенита"

4 часа назад
Ученые рассказали о самом опасном месте в квартире

Ученые рассказали о самом опасном месте в квартире

4 часа назад
"Просим прощения": убийц молодой екатеринбурженки отправили в изолятор

"Просим прощения": убийц молодой екатеринбурженки отправили в изолятор

4 часа назад
Керчь: самый древний город России

Керчь: самый древний город России

4 часа назад
"Не будь дураком": в Кремле удивились стилистике письма Трампа к Эрдогану

"Не будь дураком": в Кремле удивились стилистике письма Трампа к Эрдогану

4 часа назад
18 запоминающихся мемов по мультфильмам

18 запоминающихся мемов по мультфильмам

4 часа назад
Звезда "Игры престолов" станет новым Нео в "Матрице 4"

Звезда "Игры престолов" станет новым Нео в "Матрице 4"

4 часа назад
PwC: московская скорая - вторая в мире по эффективности

PwC: московская скорая - вторая в мире по эффективности

4 часа назад
Пароль "пароль": профили МИД Норвегии утекли в сеть

Пароль "пароль": профили МИД Норвегии утекли в сеть

5 часов назад
Ошибочка вышла: учёные отозвали статью о риске ранней смерти первых в мире ГМ-близнецов

Ошибочка вышла: учёные отозвали статью о риске ранней смерти первых в мире ГМ-близнецов

5 часов назад
Не успели отстегнуться: СК назвал причину гибели большинства пассажиров SSJ-100

Не успели отстегнуться: СК назвал причину гибели большинства пассажиров SSJ-100

5 часов назад
Игра с молоточком: Зеленский в сейме Латвии позабавил депутатов

Игра с молоточком: Зеленский в сейме Латвии позабавил депутатов

5 часов назад
Декорации к фильму ужасов: в Тулуне люди живут в разрушенных домах на затопленных улицах

Декорации к фильму ужасов: в Тулуне люди живут в разрушенных домах на затопленных улицах

6 часов назад
Американские дипломаты ехали в Северодвинск на электричке

Американские дипломаты ехали в Северодвинск на электричке

6 часов назад
В "Зарядье" выступит квартет Pago Libre

В "Зарядье" выступит квартет Pago Libre

15.10.2019 10:45

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку