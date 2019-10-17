Полицейский вытащил водителя из машины за секунду до столкновения с поездом

Рубен Корреа, патрульный полиции американского штата Юта, стал настоящим героем соцсетей после того, как спас от верной гибели почувствовавшего себя плохо водителя, сообщает CBS. Он вытащил мужчину из машины за пару секунд до того, как его на полном ходу протаранил поезд.

Все произошло около семи часов утра 16 октября. Корреа оказался ближе всех к месту происшествия — по рации прошла короткая информация о том, что легковая машина вылетела с дороги и остановилась на железнодорожных путях. Страж порядка успел вовремя: когда он подъехал, на горизонте уже появился пассажирский состав.

"Водитель не двигался и не реагировал на слова, поэтому я открыл дверь и начал его вытаскивать. В этот момент я услышал гудок поезда. Я ни о чем не думал, просто делал свою работу. У меня была цель — вытащить его", — позже рассказал Корреа.

Ему это удалось. А спустя пару секунд локомотив снес легковушку с места и отбросил примерно на 10 метров в сторону. Почувствовавшего недомогание водителя доставили в больницу, которую он вскоре покинул — сколь-либо серьезных повреждений у него не диагностировали.