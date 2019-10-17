Башар Асад: "Источник мира" – преступная турецкая агрессия

Сирийский лидер Башар Асад назвал турецкую операцию "Источник мира" преступной агрессией. Это неприкрытое нападение. Поэтому Арабская Республика уже несколько раз атаковала Турцию и ее террористов. Сирия будет противостоять им любыми законными способами, добавил президент.

Это первое заявление Асада с начала операции на северо-востоке Сирии, сообщает агентство РИА Новости. Он было сделано во время встречи главы государства с иракским советником по вопросам национальной безопасности Фалихом аль-Файядом.

Напомним, 9 октября турецкая армия начала операцию "Источник мира", цели которой сначала очистить территории на северо-востоке Сирии от террористов и курдов-боевиков, а потом вернуть мирных жителей, которые бежали из этого региона.



На данный момент турецкие военные отчитываются об уничтожении 637 боевиков. Кроме того, министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что в руках террористов может находиться химическое оружие. Они применят его и обвинят в этом Анкару, не исключил глава военного ведомства.