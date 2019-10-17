Подмосковные госслужащие будут работать из дома

Депутаты Московской областной думы наделили госслужащих, которые находятся на посту замещающих ведущие, старшие и младшие должности гражданской службы, правом дистанционной работы.

Как передает РИА Новости, данный законопроект был принят 17 октября в трех чтениях – за него проголосовал 41 парламентарий.

Перед голосованием постпред губернатора Московской области в Мособлдуме Александр Горбылев пояснил депутатам, что документ будет регламентировать дистанционную профессиональную служебную деятельность гражданских служащих Подмосковья.

Спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов в свою очередь сообщил, что законопроект продиктован растущим уровнем информатизации общества, когда во многих организациях постоянное присутствие сотрудников становится не обязательным. При этом он сослался на положительный зарубежный опыт, в частности, на Японию, где, по его словам, около 10% чиновников работают удалённо и это позволяет разгрузить дороги в кварталах, где располагаются министерства и ведомства, а также экономить бюджетные средства.

Брынцалов отметил, что Московская область является флагманом такого почина в России и он уверен, что другие субъекты РФ "тоже найдут идею полезной".