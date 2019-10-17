Блинкова шагнула в 1/4 финала Luxembourg Open, разгромив Марию

В Люксембурге продолжается теннисный турнир категории WTA, в котором продолжают борьбу российские теннисистки. В матче второго круга россиянка Анна Блинкова вышла в 1/4 финала, одержав разгромную победу над немкой Татьяной Марией.

66-й номер мирового рейтинга из России не оставила сопернице никаких шансов на выход в следующий раунд соревнования. За весь матч, который длился 49 минут, Блинкова проиграла лишь один гейм и выиграла со счетом 6:0, 6:1.

Следующей соперницей 21-летней уроженки Москвы станет ее соотечественница Маргарита Гаспарян. Их матч состоится 18 октября.