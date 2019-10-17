Волгоградские мотострелки ждут новейшие автоматы

Первая партия новейших автоматов АК-12 поступит на вооружение подразделения мотострелков, расположенного в Волгоградской области, до конца 2019 года, сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Напомним, АК-12 начал массово поступать в вооруженные силы в 2018 году. Первая партия состояла из 2,5 тысяч автоматов. Это самая крупная поставка стрелкового оружия российской армии за последние 30 лет.

АК-12 – российский автомат, который должен сменить в войсках устаревшие АК-74М. Оружие значительно отличается от предшественников. Так, у нового "Калашникова" вывешенный ствол, то есть он не касается цевья, что повышает точность и кучность стрельбы.

Автомат получил еще один режим огня – по 2 патрона, и стал гораздо удобнее: приклад регулируется по длине, дополнительное оборудование ставится на универсальные планки Пикатинни.