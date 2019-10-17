Змея проехала 100 километров автостопом по Кубани

Змея использовала легковой автомобиль, чтобы преодолеть около 100 километров и добраться до Новороссийска. Она периодически выбиралась на капот и пугала водителя и его пассажирку, но при любой попытке ее ссадить пряталась.

Отправной точкой маршрута стал кубанский Темрюк, но там пресмыкающееся о себе не заявляло, чтобы досрочно не покинуть насиженное место.

"Более ста километров под капотом авто проехал этот змей. И всю дорогу вылазил и смотрел в салон через лобовуху. Когда я останавливался он исчезал", — отметил автор записи.

По его словам, змея самостоятельно покинула "салон" после остановки в Новороссийске.