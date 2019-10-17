Фигуранты дела "Нового величия" порезали руки в зале суда

Несколько участников дела "Нового величия" порезали себе руки в ходе заседания в Люблинском суде Москвы.

Адвокат Максим Пашков рассказал "Интерфаксу", что руки порезали Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков. Приставы вынесли их из зала суда. Им вызвана скорая помощь.

В пресс-службе суда информацию об инциденте подтвердили. Собеседник агентства сообщил, что порезы они насели себе лезвием, будучи в боксе. В настоящий момент выясняется, как у подсудимых в доступе оказалось лезвие.

"Этот вопрос относится к руководству конвойного полка, который несет ответственность за конвоирование лиц, находящихся под стражей, в зал судебного заседания", — сообщили в пресс-службе.

По делу "Нового величия" проходят восемь человек. Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков находятся под стражей. Анна Павликова, Мария Дубовик, Сергей Гаврилов и Максим Рощин — под домашним арестом.

Они обвиняются в создании и участии в экстремистском сообществе. По версии следствия, они собирались свергнуть конституционный строй и установить временное правительство. Подсудимые вину не признают, а их защита настаивает, что обвинение построено на показаниях силовиков, внедренных в группу.