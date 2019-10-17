В Курганской области пациенты отказались покидать туберкулезный диспансер

В Курганской области несколько человек задержали за осаду туберкулёзного диспансера в поселке Чернавском, который был закрыт на капитальный ремонт.

Как передает телеканал "Россия 24", об этом общественность проинформировала директор департамента здравоохранения региона Лариса Кокорина.

По словам главного врача Курганского областного отделения для больных туберкулезом Юлианы Просвирниной, несколько пациентов не захотели переходить в другие корпуса и самовольно оставались в закрытом здании вместе с представителями "Альянса врачей" из-за опасения что медицинское отделение закроют насовсем.

Кокорина отметила, что в результате переговоров медработники покинули помещение, пациентам было предложено переехать в другие клиники, все остальные были доставлены для разбирательства в Кетовское отделение полиции.