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Brexit 45 минут назад

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17 октября 201920:01

Саммит ЕС утвердил новые договоренности по Brexit

Саммит ЕС утвердил договоренность о параметрах выхода Великобритании из ЕС, а также его дату в том случае, если все документы будут своевременно ратифицированы британским парламентом. Об этом сообщается в итоговом заявлении саммита глав государств и правительств ЕС по Brexit.

Переговорщики союза и Великобритании на переговорах, которые длились непрерывно в течение двух последних суток, согласовали текст 100-страничного дополнительного протокола по Ирландии и Северной Ирландии. Кроме того, была согласована 25-страничная политическая декларация. Все это будет приложено к 500-страничному соглашению по Brexit.

В документе отмечается, что ЕС утвердил договоренности по выходу Великобритании. Соглашения вступят в силу с 1 ноября текущего года после парламентской ратификации.

Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что новый документ по Brexit является хорошим соглашением, а также компромиссом с обеих сторон. Соответствующее заявление она сделала во время пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС. По словам Меркель, документ можно поддержать, поскольку он предусматривает важные условия, о которых они всегда заявляли. В их числе канцлер назвала сохранение целостности внутреннего рынка союза, соблюдение Белфастского соглашения о политическом урегулировании конфликта в Северной Ирландии, сообщает ТАСС.

Ангела Меркель отметила, что они всегда выступали за упорядоченный выход Великобритании из ЕС. По ее словам, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заверил партнерство по союзу, что сделает все возможное для того, чтобы парламент страны одобрил сделку.

Ранее премьер-министр написал на своей странице в Twitter, что Лондон и Брюссель достигли нового "замечательного соглашения" о Brexit. По его словам, британскому парламенту предстоит одобрить соглашение в субботу, 19 октября.

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