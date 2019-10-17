Трамп внес в Сенат кандидатуру Салливана для утверждения послом в Москве

Президент США Дональд Трамп отправил на рассмотрение Сената Конгресса США кандидатуру первого заместителя госсекретаря Джона Салливана, выдвинутого ранее на пост посла в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома. Дата слушаний по утверждению Салливана пока не назначена.

В начале октября американский посол Джон Хантсман завершил свою работу в Москве и уехал домой. На прошлой неделе Трамп предложил Салливана на должность главы дипмиссии в России.

Джон Салливан пришел в Госдепартамент в мае 2017 года, уточняет РИА Новости. В апреле 2018 года после увольнения Рекса Тиллерсона почти месяц временно исполнял обязанности госсекретаря.