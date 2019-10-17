В Сирии не прекращаются ожесточенные бои: курды просят помощи

На северо-востоке Сирии не прекращаются ожесточенные бои турецких сил и курдских подразделений. В приграничном городе Рас-эль-Айн перестрелки проходят прямо перед телекамерами — репортеры турецкого информационного агентства "Анадолу" ведут прямые эфиры с мест сражения. Турция стягивает к границе танки. Местные жители — курды — обратились к России и мировому сообществу с просьбой организовать гуманитарные коридоры для отхода. В Турции заявляют, что цель военной операции — ликвидация террористической угрозы у границ страны.

Отряды сирийских боевиков при поддержке артиллерии и подразделений турецких вооруженных сил возобновили активные боевые действия в районе населенного пункта Рас-эль-Айн в провинции Хасака. В городе идут уличные бои.

В ходе действий турецких военных продолжает расти число погибших и пострадавших мирных жителей. В госпиталь, что не далеко от Рас-эль-Айна, доставляют раненых из города и окрестностей. Турция продолжает стягивать силы: бронетехнику и артиллерию, но на большей части территории, куда Анкара планировала вторжения, боевые действия не идут.

После того, как лидеры курдских формирований достигли соглашения с Дамаском, подразделения сирийской армии начали занимать позиции у границы с Турцией и тем самым связали руки Анкаре. Более того, стартовал процесс интеграции курдских военизированных формирований в силовые структуры Сирии. Лидеры курдских формирований прекрасно понимают, что после того, как США перестали поддерживать бывших союзников, только Дамаск и Москва могут остановить турецких военных.

Безусловно, этот процесс займет время. Сейчас сирийское оборонное ведомство перебрасывает на север дополнительные подразделения для того, чтобы взять под контроль те районы, куда могут быть нацелены удары протурецких формирований.

Договоренности между Дамаском и лидерами курдских формирований действуют всего несколько дней, но они уже остановили наступление здесь, в окрестностях Манбиджа, Кобани, а, соответственно, не произошло кровопролития. Силы, которые контролирует Анкара, часто действуют не избирательно. Более того, сирийские органы безопасности в этой ситуации способны предотвратить бегство боевиков ИГИЛ, которые находятся в плену у курдских сил и которые наверняка попытались бы воспользоваться боевыми действиями. Известно ведь, что из тех районов, которые находились под огнем турецкой артиллерии, уже бежали несколько сотен террористов псевдохалифата.