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17 октября 201921:01 Валентин Богданов

Трамп ссорится с Турцией и налаживает отношения с Древним Римом

Трамп ссорится с Турцией и налаживает отношения с Древним Римом

Обстановка на северо-востоке Сирии и проводимая там турецкая военная операция — эти темы станут основными на встрече Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, она пройдет в Сочи 22 октября. Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что все европейские страны должны прекратить поставки оружия Турции. А канцлер Германии Меркель признала резко возросшую роль России в урегулировании конфликта после вывода с севера Сирии американских войск. Между тем сам Трамп с присущей ему безапелляционностью утверждает, что его решение было "стратегически блистательным". Правда, американской делегации вице-президента Пенса и госсекретаря Помпео пришлось нелегко на переговорах с Эрдоганом.

Чтобы приостановить продвижение турецких колонн вглубь сирийского Курдистана, Дональд Трамп сбросил на Анкару высокопоставленный десант. Прикрывают госсекретарь Помпео и советник по национальной безопасности О'Брайен. Командует вице-президент Пенс. Во время встречи с турецким лидером у обоих на лицах ни тени улыбки. Не растопили с каждым днем все нарастающий слой льда и во время общения с глазу на глаз.


Впрочем, эта встреча могла вообще сорваться. Говорят, президент Турции пришел в бешенство и даже выкинул в урну письмо, которое получил от Трампа в день начала операции в Сирии. Глава Белого дома хотел выступить посредником между Анкарой и сирийскими курдами. Предлагал Эрдогану сделку, а если тот откажется, — грозил санкциями. И все это в хамском тоне.

"История скажем вам спасибо, если вы все сделаете правильно. А если нет, то в истории вы останетесь дьяволом. Не будьте жестким парнем. Не будьте дураком".

Невероятно, но это не подделка. Подлинность послания подтвердили в американской администрации. Письмо изобилует разговорными фразами, характерными для твитов Дональда Трампа. В таком же стиле накануне он прошелся по спикеру нижней палаты Нэнси Пелоси.

"Неуравновешенная выходка нервной Нэнси!"

Из-за стола члены двухпартийной делегация нижней палаты вставали как оплеванные. От Трампа им досталось за то, что приняли резолюцию с осуждением решения о выводе войск США из Сирии. Сенатор Чак Шумер пытался представить дело так, что у главы Белого дома был нервный срыв.

"Он наносил оскорбления, особенно в адрес спикера, назвал ее третьесортным политиком. Это не было диалогом", — сказал лидер Демократической партии в Сенате Конгресса США Чак Шумер.

Трампу было от чего рассердиться. Вместе с демократами за резолюцию в нижней палате голосовали и республиканцы. Недовольные и среди сенаторов. Бунтует даже ближайший союзник Трампа Линдси Грэм.

"Трамп совершает самую большую ошибку своего президентства, полагая, что курды сегодня находятся в лучшем положении, чем вчера. Это невероятно! Это просто несправедливо, опасно и позорно, что мы отказались от курдов", — отметил Линдси Грэм, сенатор Конгресса США от Республиканской партии.

"Россия спешно заполняет вакуум, оставленный США в Сирии", "Ошеломительное поражение Вашингтона", "Действия Трампа помогают Москве" — так звучат заголовки американской прессы, которая подпевает таким, как Грэм. А вот в ООН звучат совсем другие оценки.

"Наши западные коллеги на этом заседании обращались к России с просьбой, поскольку мы на передовом крае, быть неким связующим звеном между тем, что происходит там, и тем, что обсуждает Совет. Потому что, конечно, у нас знаний о том, что происходит там на сегодняшний день больше, чем у кого-либо другого. Россия — единственная страна из крупных держав, с которой разговаривают все страны", — подчеркнул постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Трамп это тоже понимает. Тем более что операция "Источник мира" для него превратилась в источник бед. Чтобы избавиться от имиджа плохого главнокомандующего Трамп даже согласен побыть Капитаном Очевидность.

"Если Россия собирается помочь курдам – это хорошо. И Сирия не хочет, чтобы Турция захватила ее земли. Но какое отношение это имеет к Соединенным Штатам?" – заявил он.

Впрочем, Трамп не был бы самим собой если бы за одно не выдал несколько перлов. Видимо, желая сделать приятное президенту Италии, которого принимал в Белом доме, ударился в альтернативную историю античности:

"Соединенные Штаты и Италия связаны общим культурным и политическим наследием, насчитывающим тысячи лет со времен Древнего Рима".

Фраза моментально породила десятки мемов. Кто-то интересуется, налаживали ли США связи с Древнем Римом до или после того, как во время Войны за независимость солдатам континентальной армии приходилось освобождать от британцев американские аэропорты. Другие обратили внимание на лицо переводчицы с итальянского, на которой не было лица.

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