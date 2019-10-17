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17 октября 201921:18 Полина Ермолаева

Здесь талант превращается в профессию: Путина провели по мастерским ВГИКа

Здесь талант превращается в профессию: Путина провели по мастерским ВГИКа

Вернуть киностудию имени Горького на кинорынок, создать в России студию документального кино и дать ВГИКу право самостоятельно разрабатывать образовательные стандарты — с такими предложениями выступил сегодня, 17 октября, Владимир Путин на столетнем юбилее знаменитого ВУЗа. Президента провели по мастерским ВГИКа, но разговор получился не только про праздник, но и про будни. Например, о том, должен ли режиссер оправдать господдержку.

Взгляд в большое кинобудущее со сцены учебного театра — это актерская мастерская Александра Михайлова. ВГИК ведь тем и гордится — студентами и преподавателями. Ректор Владимир Малышев вспоминает, как однажды абитуриентку попросили показать березку:

"Она подняла руки, подул ветер. Девушка покачалась, а ветер еще сильнее, потом буря, березка гнется, а ветер ей говорит: "Сломалась?", на что она ответила: "Мы — россияне, нас не сломаешь". На это Владимир Путин ответил: "Никто и не пытается, по-моему".

В павильонах операторского факультета снимается учебное кино, уже на цифру — пленка ушла в прошлое. За камерой барышня — профессия перестала быть преимущественно мужской. 

Энергичной девочке помогает студент из Южной Кореи. По этому поводу Владимир Путин отметил: "Ваши специалисты работают как у нас в стране, так и за рубежом. Вы обучаете студентов с учетом качества образования ВГИКа. Все является такой серьезной, как сейчас модно говорить, мягкой силой".

ВГИК это, конечно, кузница кинокадров — великая история, мировые имена — Герасимов и Бондарчук, Тарковский и Шукшин. А вот и будущее индустрии: в студии под названием "Захват движения" (это подарок президента к 100-летию киноинститута) оттачивают мастерство уже виртуальные актеры.

Владимир Малышев признался, что обычно под юбилей, когда встречается коллектив с руководством, используется такой случай для того, чтобы что-то попросить. "Мы в этом плане в трудном совершенно положении. Вы знаете, по большому счету просить-то нечего", — отметил ректор ВГИК.

Ректор все же просит о возможности разработки собственных образовательных стандартов — творческим ВУЗам сложно играть по общим для всех высших учебных заведений партитурам Минобразования.

Первая в мире государственная киношкола ВГИК за сто лет, кажется, только помолодела — самое современное оборудование, потрясающие технологии, но главное осталось неизменным — здесь талант превращают в профессию.

В руках студентов факультета анимации оживают петербургские мосты. Настоящая живопись по стеклу — ручная работа — в этой технике Александр Петров сделал свой оскароносный фильм "Старик и море".

Рядом рождается кукольный мультфильм. Мастерство студентам передает Наталия Дабижа вместе с любимыми героями детства.

В эту бочку меда Владимир Мединский принес и ложку дегтя. Он пообещал с понедельника, 21 октября, выложить в открытый доступ все сведения о кинокомпаниях, режиссерах и продюсерах, получивших господдержку и не оправдавших бюджетные деньги кассовыми сборами и призами международных кинофестивалей:

"Никто, кто в этом списке, никогда господдержки не получит до тех пор, пока не закончит свои отношения с государством и не вернет деньги. У меня есть обширная переписка с Генпрокуратурой, мы находимся в плотном контакте".

На это Путин отметил: "Запугивает".

Мастера кино просят президента пересмотреть систему государственной поддержки выпускников — сейчас на свой дебют они могут получить только 70 процентов бюджетных денег, многие просто оказываются за бортом профессии.

"Они должны искать 30 процентов субсидий. По сути дела, они не ищут их, а просто снимают на ту часть, которую государство дает", — прокомментировал народный артист России, режиссер, гендиректор "Мосфильма" Карен Шахназаров.

Режиссер-документалист, заслуженный деятель искусств России, профессор ВГИК Сергей Мирошниченко обратился к Владимиру Путину: "Вы представьте, ведомство Нарышкина и там учатся люди, они знают "Фауста" Гете наизусть на немецком языке, не все, но лучшие представители. Они знают географию, знают историю и многое другое. И вот готовят этих специалистов, а когда обучение заканчивается, им говорят: "Вы знаете, вы пойдете в ГИБДД, вот вам по палке и крутите".

Еще одна проблема, снова не только творческая, но и финансовая — получить во ВГИКе второе высшее образование — слишком дорого.

"Оплата чудовищная — 470 тысяч рублей в год. Это у кого такие есть деньги! Я смотрю на Шукшина — это же отпал бы человек! Он выпал бы из кинематографа и выпал бы из литературы", — заявил народный артист России, режиссер Вадим Абдрашитов. На это Владимир Путин ответил:

"Этот вопрос решим или путем увеличения количества грантов, существенного увеличения, или снятием этих ограничений по второму высшему бесплатно".

Обсуждают, конечно, и вопрос пиратства, и возрождение студии Горького, и непростое положение документалистики — президента погружают в детали кинопроцесса. На это российский лидер отметил, что не уверен, что все удастся сделать на 100 процентов: "Но я вам обещаю, что делать буду". Страна с великой кинематографической традицией должна снимать большое кино.

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