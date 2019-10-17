Нападающий "Вегаса" Валентин Зыков отстранен на 20 матчей

Нападающий "Вегас Голден Найтс" Валентин Зыков не сможет помочь своей команде в 20 ближайших матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В допинг-пробе российского хоккеиста обнаружены запрещенные вещества.

Выяснилось, что Валентин принимал препараты для улучшения физических кондиций, что является нарушением регламента лиги. Зыков был дисквалифицирован НХЛ на 20 матчей. Если Валентин будет повторно уличен, то его ждет более суровое наказание.

В новом сезоне 24-летний нападающий провел 7 встреч в составе "золотых рыцарей" и сделал 2 голевых передачи. Ранее уроженец Санкт-Петербурга выступал за "Каролину Хэрикейнз" и "Эдмонтон Ойлерз".