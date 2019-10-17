Трамп сказал "спасибо" Эрдогану: США и Турция договорились

Президент США Дональд Трамп прокомментировал встречу американского вице-президента Майкла Пенса и турецкого лидера Тайипа Эрдогана. По его словам, из Анкары получены "прекрасные новости".

Майк Пенс по итогам переговоров с Эрдоганом заявил, что стороны достигли договоренности о прекращении огня на севере Сирии, а также отводе сил YPG (отряды народной самообороны) в течение 120 часов в зону безопасности. По словам вице-президента, все военные операции под эгидой "Источника мира" будут остановлены немедленно после отвода YPG. Американская администрация находится в контакте с сирийскими военными, чтобы те поддержали вывод отрядов народной самообороны в зону безопасности.

На своей странице в Twitter Дональд Трамп прокомментировал договоренности по итогам встречи: "Спасибо Эрдогану. Миллионы жизней будут спасены".

Кроме того, американский лидер готов отозвать экономические санкции, введенные ранее против Турции. Это будет возможно по мере реализации договоренностей о прекращении огня на северо-востоке Сирии. С соответствующим заявлением выступил Майк Пенс.