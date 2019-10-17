Дело "пьяного мальчика" передано для расследования в центральный аппарат СК

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин передал для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства уголовное дело о дорожно-транспортном-происшествии в Кировской области, в результате которого погиб шестилетний мальчик.

Об этом рассказала официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. По ее словам, такое решение принято в связи с большим общественным резонансом, а также необходимостью повторного экспертного исследования. Александр Бастрыкин поручил данное уголовное дело Главному следственному управлению СК России для дальнейшего объективного и всестороннего расследования, в ходе которого можно будет изучить все доводы родственников погибшего ребенка, а также провести повторные судебно-медицинские экспертизы.

Трагический инцидент произошел 13 июля в селе Буйское Уржумского района Кировской области. На проселочную дорогу на велосипеде выехал шестилетний мальчик, его сбил автомобиль. За рулем транспортного средства находился действующий сотрудник полиции.

Родители погибшего ребенка получили результаты судебно-медицинской экспертизы, которая показала, что в крови мальчика якобы присутствовало 0,51 промилле этанола. Родственники считают, что результаты ошибочные.

Данный инцидент напоминает случай, произошедший в апреле 2017 года в Балашихе. Женщина сбила насмерть 6-летнего мальчика, а экспертиза показала, что в его крови присутствовало 2,7 промилле алкоголя. Такой же результат показала и повторная экспертиза. Спустя несколько месяцев суд опроверг данные, поскольку было установлено, что кровь взяли ненадлежащим образом — туда попала грязь, что привело к процессу спиртового брожения.