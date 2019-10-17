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17 октября 201921:47

КХЛ. "Нефтехимик" справился со СКА

video.khl.ru

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сыграно четыре встречи. В Нижнекамске "Нефтехимик" нанес поражение СКА из Санкт-Петербурга 2:1. Нижегородское "Торпедо" крупно выиграло в Минске у местного "Динамо" 6:0. "Ак Барс" дома в дополнительное время победил "Йокерит" 4:3, "Витязь" в Подольске был сильнее "Трактора" 3:1.

"Нефтехимик" обыграл СКА за счет шайб Павла Падакина и Мэтта Уайта, заброшенных во втором периоде. Антон Бурдасов сократил отставание, но на большее армейцев не хватило. Минское "Динамо" проиграло пятый матч подряд. На этот раз нижегородскому "Торпедо" 0:6. У волжан отличились Станислав Бочаров, Джордан Шредер, Дамир Жафяров, Сергей Гончарук, Пол Щехура и Кирилл Ураков.

"Ак Барс" вел 2:0 после бросков Джастина Азеведу и Кирилла Петрова. Но "Йокерит" отыгрался за счет голов Брайана О'Нилла и Питера Регина. Кирилл Петров снова вывел "барсов" вперед, но "джокеры" ответили шайбой Брайана О'Нилла. Основное время завершилось вничью 3:3. В дополнительном периоде Михаил Фисенко принес казанцам победу 4:3.

"Витязь" забросил все три шайбы в ворота челябинского "Трактора" к 31 минуте. Голы на свой счет записали Пекка Йормакка, Павел Чернов и Алексей Макеев. Гости попытались изменить ход встречи, но смогли забросить лишь одну шайбу. Это сделал Егор Фадеев в конце третьего периода. В итоге победа "Витязя" 3:1.

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