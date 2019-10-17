ЦСКА победил "Химки" в матче Евролиги

В Москве состоялся матч баскетбольной Евролиги между российскими клубами ЦСКА и "Химки". Армейцы оказались сильнее 99:86.

Команды в 11 раз встретились в формате Евролиги. На счету химчан был две победы, и на этот раз подмосковная команда уступила. ЦСКА создал серьезный задел в трех первых четвертях 29:20, 25:24, 22:16, после мог позволить себе расслабиться и проиграть четвертый период 23:26. Самым результативным игроком стал игрок ЦСКА Майк Джеймс, набравший 28 очков.

ЦСКА выиграл все три матча. Химки потерпели первое поражение в трех турах. Следующие матчи российские клубы проведут в Германии. 24 "Химки" сыграют с "Баварией2, а ЦСКА днем позже встретится с "Альбой".