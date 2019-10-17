Подаренные Путиным кречеты вывезены из РФ законно

Подаренные президентом РФ Владимиром Путиным во время визитов в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовскую Аравию белые кречеты имеют паспорта (родословные) и все необходимые разрешительные документы.

Об этом на своей странице в Facebook проинформировало международную общественность пресс-служба министерства природных ресурсов РФ.

Отмечается, что оба кречета выведены научными сотрудниками Русского соколиного центра "Камчатка" совместно с профессиональным коллективом российско-киргизского центра "Мурас" в 2019 году.

Белый кречет был подарен Путиным наследному принцу Абу-Даби, заместителю Верховного главнокомандующего вооруженными силами ОАЭ Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну, а камчатский вручен королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель Азизу Аль Сауду.

Подарки вызвали неоднозначную реакцию у некоторых блогеров, которые усомнились в том, что птицы вывезены незаконным путем.